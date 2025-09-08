Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На пляже в Пембри нашли гигантскую тушу морского существа

В деревне Пембри, Великобритания, посетительница пляжа обнаружила на берегу гигантское морское существо.

В деревне Пембри, Великобритания, посетительница пляжа обнаружила на берегу гигантское морское существо. Тушу, предположительно принадлежащую киту, вынесло на берег в ночь с 2 на 3 сентября, сообщает Daily Mail.

Ранее в США на берегу залива Сан-Франциско за одну неделю нашли шесть туш китов. Эксперты выразили обеспокоенность необычным количеством находок и отметили истощённость животных, что вызывает вопросы о состоянии морской экосистемы.

Также стало известно, что одинокий кит-убийца распотрошил большую белую акулу за пару минут.