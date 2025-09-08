На пляже в Пембри нашли гигантскую тушу морского существа

В деревне Пембри, Великобритания, посетительница пляжа обнаружила на берегу гигантское морское существо. Тушу, предположительно принадлежащую киту, вынесло на берег в ночь с 2 на 3 сентября, сообщает Daily Mail.
Ранее в США на берегу залива Сан-Франциско за одну неделю нашли шесть туш китов. Эксперты выразили обеспокоенность необычным количеством находок и отметили истощённость животных, что вызывает вопросы о состоянии морской экосистемы.
Также стало известно, что одинокий кит-убийца распотрошил большую белую акулу за пару минут.