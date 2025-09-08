Ричмонд
Двух пермяков осудят за мошенничество и присвоение более пяти миллионов рублей

Они реализовали преступную схему в рамках договора подряда по нацпроекту.

Источник: Комсомольская правда

В Перми двое мужчин предстанут перед судом за мошенничество с выполнением работ по договору подряда при реализации нацпроекта.

Как сообщает пресс-служба краевого главка МВД, 37-летний технический руководитель организации, оказывающей комплексные телекоммуникационные услуги, должен был найти подрядчика, чтобы по подключить к сетям связи социально значимые объекты региона в рамках выполнения национального проекта.

Он договорился со своим знакомым, 45-летним предпринимателем, что его компания, которая специализируется на монтаже и прочих строительных работах, и будет тем самым подрядчиком, но только по документам. Фактически всю работу сделают штатные инженеры организации, в которой работает он сам, за штатную зарплату. А выделенные на это деньги они поделят пополам.

Аферисты провернули такую схему дважды и разбогатели более, чем на 5 миллионов рублей, но оперативники вычислили махинации и завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Обоих мужчин на время следствия оставили под подпиской о невыезде. В ближайшее время их ждет суд.