Подросток упал в вентиляционную шахту в Находке — глава УК предстанет перед судом

По версии следствия, в сентябре 2024 года директор управляющей компании не исполнила обязанности по надлежащему содержанию общего имущества многоквартирного дома на улице Шоссейная, 207. На крышу дома был открыт вход с лестничной площадки пятого этажа. Через него на крышу смог пройти 13-летний мальчик. Впоследствии ребенок провалился в вентиляционную шахту и получил тяжкий вред здоровью.