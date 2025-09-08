Подросток упал в вентиляционную шахту в Находке — глава УК предстанет перед судом

Глава управляющей компании в Находке предстанет перед судом после падения подростка в вентиляционную шахту. Подозреваемой инкриминируют обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
По версии следствия, в сентябре 2024 года директор управляющей компании не исполнила обязанности по надлежащему содержанию общего имущества многоквартирного дома на улице Шоссейная, 207. На крышу дома был открыт вход с лестничной площадки пятого этажа. Через него на крышу смог пройти 13-летний мальчик. Впоследствии ребенок провалился в вентиляционную шахту и получил тяжкий вред здоровью.
Директору компании предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли причинение тяжкого вреда здоровью). Уголовное дело направлено в Находкинский городской суд для рассмотрения по существу. В пользу подростка с женщины также взыщут моральный вред и средства, затраченные на лечение.
Напомним, во Владивостоке в суд направлено уголовное дело в отношении двух местных жителей и одного иностранца, виновных в грубом нарушении правил безопасности при проведении капитального ремонта. В результате происшествия тяжёлые травмы получила несовершеннолетняя девочка.