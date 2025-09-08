Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске мужчина упал с пятого этажа на козырёк магазина

Спасатели с помощью высотных носилок помогли мужчине.

Спасатели с помощью высотных носилок помогли мужчине.

На улице Забалуева произошёл несчастный случай: мужчина упал с пятого этажа на козырёк магазина. На помощь прибыл спасательный экипаж «Вега-2», о чём сообщает пресс-служба муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска.

Спасатели оперативно сработали и эвакуировали пострадавшего с помощью специального оборудования — высотных носилок. Мужчину подняли через окно второго этажа и передали медикам.

В результате падения у пострадавшего диагностировали перелом рёбер. Сейчас он находится под наблюдением врачей.