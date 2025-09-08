В Новосибирске мужчина упал с пятого этажа на козырёк магазина

На улице Забалуева произошёл несчастный случай: мужчина упал с пятого этажа на козырёк магазина. На помощь прибыл спасательный экипаж «Вега-2», о чём сообщает пресс-служба муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска.