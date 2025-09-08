Россия отправила пострадавшему от землетрясения Афганистану палатки и одеяла

В ночь на 1 сентября в восточных регионах Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,0, которое стало одной из наиболее масштабных трагедий в истории страны. Число погибших превысило две тысячи человек. Европейский союз предоставил Афганистану гуманитарную помощь в размере одного миллиона евро, а также направил 130 тонн необходимых грузов. Афганские власти обратились к России с просьбой о содействии в устранении последствий стихийного бедствия.