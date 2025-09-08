Ричмонд
В аварии под Новосибирском пострадали четыре человека

Вечером 7 сентября в Колыванском районе на 41-м километре трассы К-12 произошла авария с участием двух автомобилей, о чём сообщает Госавтоинспекция Новосибирской области.

Виновником аварии стал молодой водитель Hyundai 2000 года рождения. Двигаясь со стороны Новосибирска, он выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Toyota, которым управлял мужчина 1969 года рождения.

Последствия аварии оказались серьезными — травмы получили все участники ДТП. Пострадали оба водителя, а также двое пассажиров автомобиля Toyota.

Специалисты выясняют все детали и обстоятельства случившегося.