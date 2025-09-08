На севере Красноярского края при заведении мотора из лодки выпал и утонул мужчина

В ночь с 6 на 7 сентября при попытке завести двигатель моторной лодки за борт выпал и утонул судоводитель. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю, происшествие случилось в районе поселка Жданиха. В маломерном судне типа «Прогресс» находились два человека. Пассажир, оставшийся в лодке, пытался оказать помощь, но не смог самостоятельно спасти тонущего мужчину.