На севере Красноярского края при заведении мотора из лодки выпал и утонул мужчина

Трагический инцидент произошел в Таймырском районе Красноярского края на реке Хатанга.

В ночь с 6 на 7 сентября при попытке завести двигатель моторной лодки за борт выпал и утонул судоводитель. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю, происшествие случилось в районе поселка Жданиха. В маломерном судне типа «Прогресс» находились два человека. Пассажир, оставшийся в лодке, пытался оказать помощь, но не смог самостоятельно спасти тонущего мужчину.

В настоящее время развернуты поисково-спасательные операции, так как местонахождение утонувшего не установлено. На месте работает следственно-оперативная группа.

Транспортная прокуратура начала доследственную проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. Специалисты изучают все обстоятельства произошедшего, включая техническое состояние судна и соблюдение правил безопасности.

Инцидент произошел в труднодоступном районе Красноярского края, что осложняет проведение поисковых работ. Спасатели используют специальное оборудование для поиска под водой.