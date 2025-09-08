Наркосбытчика задержали в Иркутском районе

Стражи порядка выяснили, что ранее судимый 49-летний мужчина занимается незаконным сбытом в Иркутске и окрестностях областного центра. Оперативники задержали местного жителя в момент передвижения на автомобиле. В машине злоумышленника полицейские обнаружили наркотики, а также изъяли порядка 70 тысяч рублей и три сотовых телефона.
По месту жительства наркосбытчика следователь во взаимодействии с оперативниками обнаружили фасовочные весы, еще порядка 35 граммов аналогичного белого порошкообразного вещества, закопанного в земле, а также еще девять свертков фольги со спрессованными веществами. Изъятое направлено экспертам-криминалистам для проведения соответствующего исследования.
Со слов задержанного, что-то он приобретал для самостоятельного употребления, а другой вид наркотиков — для дальнейшей продажи. Возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу.
