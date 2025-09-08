Наркосбытчика задержали в Иркутском районе

Напомним, что в Нижнеудинске две женщины и мужчина получили в сумме 36 лет колонии за сбыт наркотиков через интернет-магазин. Установлено, что с 2022 по 2023 года четверо злоумышленников организовали деятельность по систематическому сбыту запрещенных веществ и распространяли их в городе и районе в составе организованной группы.