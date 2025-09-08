Ричмонд
Наркосбытчика задержали в Иркутском районе

В Иркутском районе полицейские задержали мужчину за незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Среди запрещенных веществ по месту жительства подозреваемый хранил два вида наркотиков, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Источник: РИА "Новости"

Стражи порядка выяснили, что ранее судимый 49-летний мужчина занимается незаконным сбытом в Иркутске и окрестностях областного центра. Оперативники задержали местного жителя в момент передвижения на автомобиле. В машине злоумышленника полицейские обнаружили наркотики, а также изъяли порядка 70 тысяч рублей и три сотовых телефона.

По месту жительства наркосбытчика следователь во взаимодействии с оперативниками обнаружили фасовочные весы, еще порядка 35 граммов аналогичного белого порошкообразного вещества, закопанного в земле, а также еще девять свертков фольги со спрессованными веществами. Изъятое направлено экспертам-криминалистам для проведения соответствующего исследования.

Со слов задержанного, что-то он приобретал для самостоятельного употребления, а другой вид наркотиков — для дальнейшей продажи. Возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу.

Напомним, что в Нижнеудинске две женщины и мужчина получили в сумме 36 лет колонии за сбыт наркотиков через интернет-магазин. Установлено, что с 2022 по 2023 года четверо злоумышленников организовали деятельность по систематическому сбыту запрещенных веществ и распространяли их в городе и районе в составе организованной группы.