Житель Владивостока предстанет перед судом за убийство родного брата. Потерпевший погиб от полученных в ходе избиения травм. При этом дело оставалось без должного расследования более года, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
По версии следствия, 29 декабря 2023 года подозреваемый, распивая алкоголь в квартире дома на Нестерова, 1А, избил своего брата. Мужчина несколько раз ударил потерпевшего руками и ногами по голове и туловищу. От полученных травм тот скончался через два дня.
При этом, несмотря на наличие признаков насильственной смерти, сотрудники органов внутренних дел ранее отказались возбуждать уголовное дело, ссылаясь на отсутствие состава преступления. Однако прокуратура признала такое решение незаконным, отменила его и направила материалы в Следком. В отношении обвиняемого возбудили дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). С фигурантом дела была проведена проверка показаний на месте преступления. В ходе следственного мероприятия он воспроизвёл свои действия на криминалистическом манекене. По факту халатности должностных лиц также возбуждено и расследуется уголовное дело.
В отношении подозреваемого утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.
