Житель Владивостока предстанет перед судом за убийство родного брата

При этом, несмотря на наличие признаков насильственной смерти, сотрудники органов внутренних дел ранее отказались возбуждать уголовное дело, ссылаясь на отсутствие состава преступления. Однако прокуратура признала такое решение незаконным, отменила его и направила материалы в Следком. В отношении обвиняемого возбудили дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). С фигурантом дела была проведена проверка показаний на месте преступления. В ходе следственного мероприятия он воспроизвёл свои действия на криминалистическом манекене. По факту халатности должностных лиц также возбуждено и расследуется уголовное дело.