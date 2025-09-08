Учительница высылала нюдсы школьникам и переспала с ними у себя в доме

В американском штате Висконсин школьную учительницу обвинили в совращении школьников. Об этом сообщает WQOW.
24-летней Эбигейл Фауст предъявлено семнадцать пунктов обвинения в совершении преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Известно о двух потерпевших, каждому из которых на момент совершения противоправных действий было по 15 лет.
Подростки сообщили следственным органам, что изначально контактировали с Фауст через мессенджер. Как минимум один из них получал от обвиняемой фотографии откровенного содержания. Оба подростка подтвердили, что ночевали в доме преподавательницы.
Фауст находилась в близких отношениях с Мэдисон Бергманн — другой учительницей, которую год назад уличили в развратных действиях в отношении одиннадцатилетнего школьника.
Бергманн, согласно материалам дела, целовала несовершеннолетнего ученика и вела с ним переписку интимного содержания. Ей инкриминировали использование электронных средств коммуникации для совершения преступлений против половой неприкосновенности ребенка. Кроме того, в её действиях усмотрели состав преступления по двум эпизодам совращения и пяти случаям сексуальных посягательств.
