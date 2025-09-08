Администрация президента ответила Митволю: стало известно о судьбе прошения о помиловании

Информация о том, что Митволь, осужденный на 4,5 года колонии за хищения при строительстве метро в Красноярске, попросил о помиловании, появилась 6 сентября. Администрация колонии, в которой отбывает наказание Митволь, дала на бывшего чиновника положительную характеристику и рекомендовала одобрить его прошение.