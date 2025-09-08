Мадуро в ответ на обвинения Трампа отправил войска на границу с Колумбией

«Я отдал приказ о развертывании 25 тыс. мужчин и женщин наших славных Национальных боливарианских вооруженных сил для усиления оперативно-тактических групп быстрого реагирования в зоне мира с Колумбией, на Карибском побережье и на Атлантическом побережье штатов Нуэва-Эспарта, Сукре и Дельта-Амакуро», — написал Мадуро в своем telegram-канале. По его словам, главная цель — «защита национального суверенитета, безопасность страны и борьба за мир».