В Коркино учительница лишилась 124 тысяч рублей из-за мошенников

Сначала женщине позвонил «сотрудник оператора связи» и попросил подтвердить персональные данные. Затем пришло сообщение якобы от портала «Госуслуги» о подозрительной активности в её кабинете. В чате поддержки, куда вела ссылка, с ней связался «сотрудник МФЦ» и сообщил о взломе и блокировке счетов. Учительницу переключили на «сотрудников Центробанка» и «ФСБ», которые пугали её обвинениями в спонсировании недружественной страны.