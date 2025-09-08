В Коркино учительница лишилась 124 тысяч рублей из-за мошенников

В Коркино 23-летняя учительница стала жертвой сложной схемы телефонного мошенничества и лишилась 124 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.
Сначала женщине позвонил «сотрудник оператора связи» и попросил подтвердить персональные данные. Затем пришло сообщение якобы от портала «Госуслуги» о подозрительной активности в её кабинете. В чате поддержки, куда вела ссылка, с ней связался «сотрудник МФЦ» и сообщил о взломе и блокировке счетов. Учительницу переключили на «сотрудников Центробанка» и «ФСБ», которые пугали её обвинениями в спонсировании недружественной страны.
По их указанию она сняла деньги с кредитной карты и перевела свыше 120 тысяч рублей на номера телефонов, предоставленные злоумышленниками. Когда мошенники начали интересоваться средствами её родственников, женщина поняла, что её обманули, и заблокировала счета. ОМВД России «Коркинский» возбудило уголовное дело.