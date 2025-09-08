Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске вынесли приговор женщинам, убившим односельчанку

Женщины избили собутыльницу разделочной доской до смерти.

Женщины избили собутыльницу разделочной доской до смерти.

Трагедия произошла в июле 2021 года в селе Мотково Новосибирской области. Пьяные женщины, которые раньше были знакомы с жертвой, жестоко избили свою собутыльницу. Они наносили удары руками, ногами и даже использовали разделочную доску. От полученных травм пострадавшая скончалась. Одна из нападавших после преступления ещё и украла телефон погибшей, о чём сообщает Прокуратура Новосибирской области.

Мошковский районный суд приговорил преступниц к серьёзным срокам: первая получила 11 лет колонии, вторая — 11,5 лет.

После освобождения обеим придётся соблюдать ограничения ещё год-полтора. Также суд обязал осуждённых выплатить матери погибшей больше миллиона рублей.