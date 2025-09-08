В Новосибирске вынесли приговор женщинам, убившим односельчанку

Трагедия произошла в июле 2021 года в селе Мотково Новосибирской области. Пьяные женщины, которые раньше были знакомы с жертвой, жестоко избили свою собутыльницу. Они наносили удары руками, ногами и даже использовали разделочную доску. От полученных травм пострадавшая скончалась. Одна из нападавших после преступления ещё и украла телефон погибшей, о чём сообщает Прокуратура Новосибирской области.