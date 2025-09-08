Стала известна печальная статистика ДТП: какой регион возглавил антирейтинг по погибшим

По информации МВД, на дорогах Краснодарского края в течение прошлого года погибли 789 человек. Это самый высокий показатель среди всех регионов страны. На втором месте по количеству смертельных случаев в авариях оказалась Московская область, где зафиксированы 649 погибших. Третье место занимает Ростовская область с 500 погибшими.