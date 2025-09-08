Ричмонд
Стала известна печальная статистика ДТП: какой регион возглавил антирейтинг по погибшим

МВД: Наибольшее число погибших в ДТП зафиксировано в Краснодарском крае.

Источник: Комсомольская правда

Согласно официальной статистике Министерства внутренних дел Российской Федерации, наибольшее число погибших в дорожно-транспортных происшествиях за 2024 год было зарегистрировано в Краснодарском крае. Данные ведомства распространяет информационное агентство РИА Новости.

По информации МВД, на дорогах Краснодарского края в течение прошлого года погибли 789 человек. Это самый высокий показатель среди всех регионов страны. На втором месте по количеству смертельных случаев в авариях оказалась Московская область, где зафиксированы 649 погибших. Третье место занимает Ростовская область с 500 погибшими.

В Центральном федеральном округе зафиксировано более 3,3 тысячи погибших, в Приволжском федеральном округе — чуть менее 2,9 тысячи. На Урале в результате ДТП погибли более 1,1 тысячи человек.

Общее количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории России за 2024 год превысило 14,4 тысячи человек.

Как писал сайт KP.RU, в Ейском районе Краснодарского края в ДТП с перевернувшимся автомобилем погибла 23-летняя девушка. Авария произошла на автодороге Ейск-Ясенская-Новоминская. По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением.