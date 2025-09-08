Жителя Хабаровска осудили за осквернение могил участников спецоперации

По данным следствия, с февраля 2022 года по август 2023 года подсудимый через интернет вступил в признанную террористической и запрещенную на территории РФ организацию «Легион “Свобода России”*, чтобы помогать в деятельности, направленной против интересов России. В ходе переписки с представителями спецслужб Украины он получил листовки с символикой террористической организации, демонстрирующие негативное отношение к России, которые по их указанию разместил в месте захоронения участников СВО на территории Хабаровска.