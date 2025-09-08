Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семь человек погибли в ДТП в Приангарье за неделю с 1 по 7 сентября

С 1 по 7 сентября в Иркутской области госавтоинспекторы зарегистрировали 49 автоаварий, в которых семь человек погибли. На дорогах региона пострадали 57 взрослых и девять детей. В ДТП повреждения получили 62 машины. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД России по региону.

Источник: IrkutskMedia.ru


10 автоаварий произошло из-за несоблюдения водителями скоростного режима. 10 водителей нарушили правила расположения машин на проезжей части. Три автомобилиста не соблюли очередность проезда. Три человека нарушили правила проезда пешеходного перехода.

Четыре аварии произошло с участием пьяных водителей. У 13 автомобилистов в момент ДТП не было прав. В 18 случаях у водителей не было ОСАГО. Два автомобилиста уехали с места ДТП.

Ранее агентство писало, что смертельное ДТП произошло утром 7 сентября на переулке Днепровский в Черемхове. Предварительно установлено, что 29-летний водитель автомобиля Toyota Raum не справился с управлением, съехал с дороги, в результате чего иномарка перевернулась.