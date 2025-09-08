Семь человек погибли в ДТП в Приангарье за неделю с 1 по 7 сентября

10 автоаварий произошло из-за несоблюдения водителями скоростного режима. 10 водителей нарушили правила расположения машин на проезжей части. Три автомобилиста не соблюли очередность проезда. Три человека нарушили правила проезда пешеходного перехода.
Четыре аварии произошло с участием пьяных водителей. У 13 автомобилистов в момент ДТП не было прав. В 18 случаях у водителей не было ОСАГО. Два автомобилиста уехали с места ДТП.
Ранее агентство писало, что смертельное ДТП произошло утром 7 сентября на переулке Днепровский в Черемхове. Предварительно установлено, что 29-летний водитель автомобиля Toyota Raum не справился с управлением, съехал с дороги, в результате чего иномарка перевернулась.