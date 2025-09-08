Семь человек погибли в ДТП в Приангарье за неделю с 1 по 7 сентября

С 1 по 7 сентября в Иркутской области госавтоинспекторы зарегистрировали 49 автоаварий, в которых семь человек погибли. На дорогах региона пострадали 57 взрослых и девять детей. В ДТП повреждения получили 62 машины. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД России по региону.