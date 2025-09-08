Минобороны требует с РЖД 40 млн рублей

Ранее МО РФ уже подавало судебные иски к ОАО «Российские железные дороги» на сумму, превышающую 176 миллионов рублей. В конце мая министерство уже инициировало ряд судебных разбирательств с РЖД, общая сумма которых составила более 30 миллионов рублей. В июне стало известно о еще одном иске ведомства — на взыскание 13 миллионов рублей, направленном в Арбитражный суд Москвы.