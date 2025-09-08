150 новосибирцев вышли на митинг против блокировки звонков

На акцию пришло около 150 человек, из них 50 держали плакаты.
В субботу у театра «Глобус» прошла акция протеста, организованная коммунистами. Участники митинга выступили против блокировки звонков в WhatsApp* и Telegram, а также против принудительного внедрения приложения МАХ, о чём сообщает Сиб.фм.
На акцию пришло около 150 человек, из них 50 держали плакаты. Среди участников были не только партийные активисты, но и обычные горожане, включая студентов.
На мероприятии выступили Борис Надеждин, участвовавший в президентских выборах 2024 года, и Дмитрий Холявченко, представитель новосибирской политики.
По итогам акции участники приняли обращение к властям с требованием отменить ограничения на свободу слова и доступ к информации.
* — признана экстремистской организацией, запрещённой в России.