Суд Москвы приостановил работу винного ресторана Riesling Boyz

Нарушения были обнаружены в специально оборудованных местах, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации посетителям ресторана. Речь идет об отсутствии гигиенических условий для обработки яиц, недостаточном количестве моечных ванн, бактерицидного оборудования для обеззараживания воздуха в помещении. На складе ресторана в непосредственной близости хранились сырая и готовая к употреблению продукция, не соблюдались условия хранения заготовок.