Более 15 тысяч жителей ДНР обесточены из-за аварии в Ясиноватой

Ранее глава региона Денис Пушилин сообщил, что шесть мирных жителей, в том числе ребенок, получили ранения в результате обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Калининском районе Донецка и Красногвардейском районе Макеевки. В результате обстрелов повреждения получили шесть жилых домов и школа в Калининском районе Донецка и Красногвардейском районе Макеевки, а также два автомобиля.