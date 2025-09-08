Более 15 тысяч жителей ДНР обесточены из-за аварии в Ясиноватой

Более 15 тысяч жителей города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) остались без электроэнергии из-за аварии. Об этом сообщили в пресс-службе «Донецкэнерго».
Аварийное отключение произошло в 01:29 по московскому времени. Без света остались 96 трансформаторных подстанций, две больницы, семь школ, девять детских садов, два водозабора, а также 15 080 бытовых абонентов в городе Ясиноватая. Аварийная бригада уже приступила к восстановительным работам, говорится в сообщении.
Ранее глава региона Денис Пушилин сообщил, что шесть мирных жителей, в том числе ребенок, получили ранения в результате обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Калининском районе Донецка и Красногвардейском районе Макеевки. В результате обстрелов повреждения получили шесть жилых домов и школа в Калининском районе Донецка и Красногвардейском районе Макеевки, а также два автомобиля.