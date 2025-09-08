В Красноярске магазин оштрафовали за продажу косметики без маркировки

Специалисты управления проверили магазин косметики и парфюма «Mari Mart» на пр. Мира. Выяснилось, что в продаже была продукция без надлежащей маркировки. Не было указано ни наименования изготовителя, ни страны происхождения, ни даже даты изготовления и срока годности.