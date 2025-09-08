Ричмонд
В Красноярске магазин оштрафовали за продажу косметики без маркировки

Красноярский предприниматель оштрафован за продажу немаркированного парфюма и косметики. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Источник: РИА "Новости"

Специалисты управления проверили магазин косметики и парфюма «Mari Mart» на пр. Мира. Выяснилось, что в продаже была продукция без надлежащей маркировки. Не было указано ни наименования изготовителя, ни страны происхождения, ни даже даты изготовления и срока годности.

При этом на часть продукции была нанесена маркировка ЕАС.

В продаже было 296 единиц парфюма от известных брендов на общую сумму 239,9 тысяч рублей.

Предпринимателя оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о том, что красноярская дольщица отсудила переплату за лишний квадратный метр.