В центре Челябинска автобус столкнулся с троллейбусом

В результате ДТП четверым пассажирам потребовалась помощь врачей.

Источник: АиФ

В центре Челябинска возле ЮУрГУ столкнулись автобус и троллейбус. В результате ДТП четверым пассажирам потребовалась помощь врачей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

Авария случилась 7 сентября. По предварительным данным, 57-летняя женщина-водитель автобуса «Волгабас» въехала в стоящий троллейбус «Синара» под управлением мужчины 1972 года рождения. Предварительно, после столкновения четверых пассажиров увезли на скорой.

Госавтоинспекция устанавливает причины и обстоятельства произошедшего. Также проводится проверка организаций, предоставляющих услуги по перевозке пассажиров.