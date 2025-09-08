В центре Челябинска автобус столкнулся с троллейбусом

В центре Челябинска возле ЮУрГУ столкнулись автобус и троллейбус. В результате ДТП четверым пассажирам потребовалась помощь врачей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.
Авария случилась 7 сентября. По предварительным данным, 57-летняя женщина-водитель автобуса «Волгабас» въехала в стоящий троллейбус «Синара» под управлением мужчины 1972 года рождения. Предварительно, после столкновения четверых пассажиров увезли на скорой.
Госавтоинспекция устанавливает причины и обстоятельства произошедшего. Также проводится проверка организаций, предоставляющих услуги по перевозке пассажиров.