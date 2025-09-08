Ричмонд
Кондуктор напала на школьницу в Новосибирске

В одном из городских автобусов кондуктор напала на 17-летнюю пассажирку, схватив её за волосы. Девушка хотела оплатить проезд школьной картой, но кондуктор усомнилась в её возрасте из-за «взрослой» внешности и попыталась забрать карту, о чём сообщает «АСТ-54 Black».

Школьница попыталась вернуть своё имущество, а кондуктор не собиралась сдаваться. Драка закончилась тем, что сотрудница общественного транспорта схватила девушку за волосы и удерживала около минуты.

Очевидцы происшествия рассказали, что пострадавшая, вырвавшись, расплакалась, но всё же смогла вернуть свою карту.