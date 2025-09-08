Житель Красноярска предстанет перед судом за публичное оправдание терроризма

Житель Красноярска предстанет перед судом за оправдание терроризма в одном из мессенджеров. В региональном Следственном комитете сообщили, что уголовное дело завели по материалам УФСБ.
По версии следствия, еще 1 декабря 2023 года мужчина опубликовал в мессенджере комментарий, оправдывающий деятельность запрещенной организации, направленной против Вооруженных сил РФ. Обвиняемый признал вину.
Теперь горожанину грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.
Материалы дела уже направили в прокуратуру.