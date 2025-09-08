Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Красноярска предстанет перед судом за публичное оправдание терроризма

Жителя Красноярска будут судить за публичное оправдание терроризма.

Источник: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Житель Красноярска предстанет перед судом за оправдание терроризма в одном из мессенджеров. В региональном Следственном комитете сообщили, что уголовное дело завели по материалам УФСБ.

По версии следствия, еще 1 декабря 2023 года мужчина опубликовал в мессенджере комментарий, оправдывающий деятельность запрещенной организации, направленной против Вооруженных сил РФ. Обвиняемый признал вину.

Теперь горожанину грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.

Материалы дела уже направили в прокуратуру.