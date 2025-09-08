Ричмонд
Житель Хабаровска получил 15 лет за размещение листовок на могилах бойцов СВО

Хабаровчанина осудили за осквернение могил участников спецоперации.

Источник: Комсомольская правда

Первый Восточный окружной военный суд вынес обвинительный приговор 37-летнему жителю Хабаровска, признанному виновным в размещении листовок с символикой террористической организации на могилах участников специальной военной операции. Об этом сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Хабаровчанина признали виновным по четырем статьям: сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, участие в деятельности террористической организации, публичная пропаганда терроризма и осквернение надмогильных сооружений.

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил подсудимому наказание в виде 15 лет лишения свободы. Первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, последующие десять лет — в исправительной колонии строгого режима.

Как KP.RU писал ранее, ФСБ задержала 33-летнего жителя Забайкалья за госизмену и призывы к терроризму. Известно, что мужчина работал в местной пожарной части. В интернете он осуществлял публичные призывы к совершению террористических актов на территории РФ.