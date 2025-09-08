Житель Хабаровска получил 15 лет за размещение листовок на могилах бойцов СВО

Как KP.RU писал ранее, ФСБ задержала 33-летнего жителя Забайкалья за госизмену и призывы к терроризму. Известно, что мужчина работал в местной пожарной части. В интернете он осуществлял публичные призывы к совершению террористических актов на территории РФ.