Житель Хабаровска получил 15 лет за размещение листовок на могилах бойцов СВО

Первый Восточный окружной военный суд вынес обвинительный приговор 37-летнему жителю Хабаровска, признанному виновным в размещении листовок с символикой террористической организации на могилах участников специальной военной операции. Об этом сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Хабаровчанина признали виновным по четырем статьям: сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, участие в деятельности террористической организации, публичная пропаганда терроризма и осквернение надмогильных сооружений.
С учетом позиции государственного обвинения суд назначил подсудимому наказание в виде 15 лет лишения свободы. Первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, последующие десять лет — в исправительной колонии строгого режима.
Как KP.RU писал ранее, ФСБ задержала 33-летнего жителя Забайкалья за госизмену и призывы к терроризму. Известно, что мужчина работал в местной пожарной части. В интернете он осуществлял публичные призывы к совершению террористических актов на территории РФ.