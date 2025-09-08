Более 20 рейсов задерживаются в аэропорту Новосибирска

Данные онлайн-табло аэропорта Толмачево имени А. И. Покрышкина свидетельствуют о задержке прибытия более 20 авиарейсов в Новосибирск 8 сентября.
Кроме этого, задержки коснулись рейсов из различных городов России. Среди них — Иркутск, Владивосток, Сочи, а также из-за рубежа, включая китайский Пекин и казахстанский Усть-Каменогорск.
Напомним, что в ночь на 7 сентября в московском аэропорту Жуковский были введены ограничения на прием и выпуск авиалайнеров в целях обеспечения безопасности.
До этого, о подобных ограничениях уже информировал представитель Росавиации. Так, работа аэропорта Геленджика была временно ограничена: тогда были приостановлены прием и выпуск воздушных судов.
Кроме этого, аэропорт Волгограда накануне также работал в режиме временных ограничений на прием и запуск самолетов.