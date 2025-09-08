Красноярец фиктивно регистрировал мигрантов в квартире родителей

Жителя Красноярска осудили за фиктивную регистрацию иностранцев. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
В июле 2024 года 51-летний красноярец с судимостью решил подзаработать, организовав схему по фиктивной регистрации новоприбывших мигрантов.
Он брал по три тысячи рублей с иностранцев, после чего составлял уведомления о постановке на учет и отдавал документы в МФЦ. Регистрировал мигрантов мужчина в квартире родителей. Сам он не думал пускать туда иностранцев, гарантируя им лишь регистрацию.
Правонарушения выявили сотрудники правоохранительных органов, после чего на мужчина завели уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ.
Суд приговорил обвиняемого к четырем месяцам лишения свободы. Наказание заменили на принудительные работы с удержание 10% заработной платы.