Названы регионы с самой высокой смертностью в ДТП

В Московской области в ДТП погибли 649 человек, в Ростовской области — 500 человек, а в Москве — 346 человек. По федеральным округам наибольшее число жертв ДТП зафиксировано в Центральном ФО (более 3,3 тысячи погибших) и Приволжском ФО (около 2,9 тысячи погибших). Общее число погибших в ДТП по России за 2024 год превысило 14,4 тысячи человек.