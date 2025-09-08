Недропользователи возместили ущерб за загрязнение рек в Хабаровском крае

Новости, Хабаровский край. Природоохранная прокуратура заставила компании, работающие на месторождениях, устранить нарушения и компенсировать ущерб природе. Сумма возмещения превысила 2,9 миллиона рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Николаевская-на-Амуре межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку после сообщений о загрязнении озера Дальжа, рек Джук и Невагли в Ульчском районе.
Выяснилось, что недропользователи «Конкорд», «Нилан» и «Регион Голд Ресурс» нарушали экологические требования. На их участках незаконно складировались отходы производства и потребления, происходил сброс загрязненных сточных вод, вырубались лесные насаждения, снимался плодородный слой почвы.
«По представлениям прокурора деятельность компаний была скорректирована. Навалы отходов убрали, прекратили сброс в водоемы, подали заявки на получение разрешительных документов, 41 работник привлечен к дисциплинарной ответственности», — рассказали в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.
Против компаний открыты 28 административных дел за нарушение санитарных и природоохранных норм. Все они находятся на рассмотрении. Ущерб окружающей среде — более 2,9 миллиона рублей — недропользователи возместили добровольно.