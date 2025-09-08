Ричмонд
Глава СК РФ требует доклад по делу о нарушении прав школьников в Слюдянке

Школу, которую начали строить в 2019 году, до сих пор не ввели в эксплуатацию.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Председатель СК России Александр Бастрыкин требует доклад по делу о нарушении прав школьников в Слюдянке. Местная жительница опубликовала в телеграм-канале обращение, которое привлекло внимание сотрудников ведомства. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе СУ СК РФ, в 2019 году в населенном пункте начали строительство школы.

— Объект до сих пор не введен в эксплуатацию. Дети продолжают учиться в переполненном здании школы, построенной в 1946 году, где не хватает мест, — уточнили в ведомстве.

Несмотря на активные обращения родителей в официальные органы, ситуация не изменилась. В региональном следственном комитете по данному факту расследовали два уголовных дела, которые направлены в суд.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что глава СК РФ проконтролирует дело по факту смерти подростка в Иркутской области.