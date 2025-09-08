Ричмонд
Задержан один из сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге

Один из сбежавших из екатеринбургского СИЗО террористов задержан спустя неделю после побега.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранительные органы Свердловской области задержали одного из двух осужденных, сбежавших 1 сентября из следственного изолятора № 1 в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

Как уточнили в ведомстве, задержание 24-летнего Александра Черепанова* произошло в 00:45 по местному времени 8 сентября. Операция проводилась сотрудниками ГУФСИН совместно с представителями ФСБ и МВД. Сообщается, что задержанный не оказал сопротивления при аресте. Розыск второго беглеца, Ивана Корюкова*, продолжается.

Оба беглеца были осуждены за приготовление к террористическому акту. После инцидента с побегом было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 313 Уголовного кодекса Российской Федерации (Побег из места лишения свободы, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Как писал сайт KP.RU, сбежавшие из СИЗО № 1 Корюков* и Черепанов* выбрались из камеры при помощи ключа. Отмечалось, что арестантам понадобилось восемь минут, чтобы покинуть территорию изолятора.

* -Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.