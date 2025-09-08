Задержан один из сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге

Как уточнили в ведомстве, задержание 24-летнего Александра Черепанова* произошло в 00:45 по местному времени 8 сентября. Операция проводилась сотрудниками ГУФСИН совместно с представителями ФСБ и МВД. Сообщается, что задержанный не оказал сопротивления при аресте. Розыск второго беглеца, Ивана Корюкова*, продолжается.