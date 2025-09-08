Ричмонд
Пропавший больше месяца назад мальчик из Новосибирска был найден живым

Поиски 12-летнего мальчика, пропавшего в Ленинском районе Новосибирска 31 июля, успешно завершены. Ребенок найден живым, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщили в группе местного отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

— Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске, — говорится в сообщении отряда.

Местонахождение мальчика оставалось неизвестным с конца июля.

14 августа сотрудники МЧС обнаружили в реке Терек тело семилетнего Джабраила Мудаева, который пропал 8 августа в Надтеречном районе Чечни. Ребенок ушел из дома, расположенного в селе Верхний Наур, перелез через забор и ушел в неизвестном направлении. В поисковых работах, которые длились несколько дней, принимали участие пожарные и спасатели МЧС, полицейские, представители администрации района и добровольцы.