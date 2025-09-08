Пропавший больше месяца назад мальчик из Новосибирска был найден живым

14 августа сотрудники МЧС обнаружили в реке Терек тело семилетнего Джабраила Мудаева, который пропал 8 августа в Надтеречном районе Чечни. Ребенок ушел из дома, расположенного в селе Верхний Наур, перелез через забор и ушел в неизвестном направлении. В поисковых работах, которые длились несколько дней, принимали участие пожарные и спасатели МЧС, полицейские, представители администрации района и добровольцы.