Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 275 гектаров

На утро 8 сентября в Красноярском крае действуют четыре лесных пожара на площади 275 га — тайга горит в Таймырском и Эвенкийском лесничествах. Предварительно, возгорания возникли из-за сухих гроз и по вине лесопользователей.
В тушении принимают участие 232 человека и 43 единицы техники, запланирован вылет 16 воздушных судов.
Как сообщили специалисты регионального лесопожарного центра, ситуация находится под контролем, угрозы населенным пунктам нет.
При обнаружении возгорания в тайге необходимо звонить по телефону: 8−800−100−94−00.