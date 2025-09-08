Двое хабаровчан лишились 5 млн из-за криптовалюты и «безопасного счёта»

Первым обратился в полицию 37-летний инженер из Индустриального района. Мужчина познакомился в интернете с девушкой, которая предложила заработать на криптовалюте. По указанию «аналитика» он скачал приложение и начал переводить деньги. За несколько дней житель перевёл аферистам около 2 миллионов рублей, включая 300 тысяч собственных сбережений. Когда он попытался вернуть средства, виртуальный счёт оказался заблокирован.