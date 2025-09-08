Двое хабаровчан лишились 5 млн из-за криптовалюты и «безопасного счёта»

В Хабаровске сразу два жителя стали жертвами телефонных мошенников. Общий ущерб превысил 5 миллионов рублей, — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Первым обратился в полицию 37-летний инженер из Индустриального района. Мужчина познакомился в интернете с девушкой, которая предложила заработать на криптовалюте. По указанию «аналитика» он скачал приложение и начал переводить деньги. За несколько дней житель перевёл аферистам около 2 миллионов рублей, включая 300 тысяч собственных сбережений. Когда он попытался вернуть средства, виртуальный счёт оказался заблокирован.
Второй жертвой стала 72-летняя пенсионерка. Ей позвонили неизвестные, представились работниками курьерской службы и выманили код из СМС. Позже женщине позвонил «сотрудник правоохранительных органов» и убедил её, что деньги нужно срочно перевести на «безопасный» счёт. В итоге хабаровчанка через банкомат перевела мошенникам более 3,1 миллиона рублей.
По фактам возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы.