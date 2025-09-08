Мужчину в Хабаровске осудили на 15 лет за осквернение могил бойцов СВО

Мужчина через интернет вступил в организацию «Легион “Свобода России”*, после чего начал переписку с представителями спецслужб Украины. От них он получал демонстрирующие негативное отношение к России листовки с символикой террористической организации. После он расклеил их на надгробиях погибших российских бойцов.