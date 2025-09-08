Мужчину в Хабаровске осудили на 15 лет за осквернение могил бойцов СВО

Хабаровский суд приговорил местного жителя к 15 годам лишения свободы: мужчина разместил листовки с символикой террористической организации на могилах участников специальной военной операции (СВО).Об этом в понедельник, 8 сентября, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Приговор выносил 1-й Восточный окружной военный суд. Инстанция признала мужчину виновным в сотрудничестве с иностранным государством. Кроме того, арестованного осудили за участие в деятельности террористической организации, публичную пропаганду терроризма и осквернение надмогильных сооружений.
Мужчина через интернет вступил в организацию «Легион “Свобода России”*, после чего начал переписку с представителями спецслужб Украины. От них он получал демонстрирующие негативное отношение к России листовки с символикой террористической организации. После он расклеил их на надгробиях погибших российских бойцов.
Первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, оставшиеся — в исправительной колонии строгого режима, добавили в Telegram-канале ведомства.
*Запрещенная в России террористическая организация.