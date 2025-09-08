Ричмонд
В Черемховском районе 16-летний мотоциклист получил травмы в ДТП

У подростка не было мотошлема и водительских прав.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Черемховском районе 16-летний мотоциклист получил травмы в ДТП. Инцидент произошел вечером в селе Парфеново. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, 60-летний водитель «Нивы Шевроле» нарушил правила дорожного движения при повороте налево.

— Автомобилист должен был уступить дорогу мотоциклисту, поворачивая налево, но в результате столкнулся с ним, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

После аварии подростка госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести. Инспекторы установили, что у мотоциклиста не было водительских прав и мотошлема. Правоохранители проводят проверку, которую проконтролирует прокуратура.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что двое подростков пострадали в перевернувшейся машине в Балаганском районе.