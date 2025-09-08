Четыре человека пострадали в лобовом столкновении на трассе под Новосибирском

Как сообщает Госавтоинспекция региона, вечером 7 сентября на 41-м километре трассы К-12 молодой водитель на автомобиле Hyundai (2000 г. р.) выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с Toyota под управлением водителя 1969 года рождения.
В результате аварии пострадали четыре человека: оба водителя и два пассажира автомобиля Toyota. Все они получили травмы различной степени тяжести.
В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая возможные причины выезда на встречную полосу.