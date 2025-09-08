В Свердловской области задержали террориста Черепанова*, сбежавшего из СИЗО

Второй беглец Иван Корюков* пока на свободе. Осуждённый на девять лет уроженец Кировграда может скрываться в ближайших СНТ. Силовики распространили ориентировку и обратилось к владельцам дач и приусадебных участков в регионе с просьбой быть особенно внимательными.
«Если вы заметили мужчину, похожего на Корюкова*, или обнаружили пропажу личных вещей, одежды, транспорта — незамедлительно сообщайте в полицию», — подчеркнули в ГУ ФСИН.
Напомним, 1 сентября из СИЗО-1 Екатеринбурга сбежали двое заключённых, осуждённых за покушение на теракт. Они занимались поджогами военкоматов в разных городах России. Корюкова* и Черепанова* готовили к этапированию, но они сумели обмануть охрану и скрыться.
* Внесены в реестр террористов и экстремистов.