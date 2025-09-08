В Свердловской области задержали террориста Черепанова*, сбежавшего из СИЗО

Второй беглец Иван Корюков* пока на свободе. Осуждённый на девять лет уроженец Кировграда может скрываться в ближайших СНТ. Силовики распространили ориентировку и обратилось к владельцам дач и приусадебных участков в регионе с просьбой быть особенно внимательными.