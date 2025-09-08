Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области задержали террориста Черепанова*, сбежавшего из СИЗО

Один из сбежавших из СИЗО-1 в Екатеринбурге террористов задержан. В руки силовиков попал 24-летний Александр Черепанов*. По данным свердловского управления ФСИН, его взяли ночью, он не оказал сопротивления и сейчас находится на допросе.

Источник: Life.ru

«8 сентября в 00:45 сотрудники ГУФСИН совместно с ФСБ и МВД задержали обвиняемого А. В. Черепанова*, который 1 сентября совершил побег из СИЗО-1», — уточнили в ведомстве.

Второй беглец Иван Корюков* пока на свободе. Осуждённый на девять лет уроженец Кировграда может скрываться в ближайших СНТ. Силовики распространили ориентировку и обратилось к владельцам дач и приусадебных участков в регионе с просьбой быть особенно внимательными.

«Если вы заметили мужчину, похожего на Корюкова*, или обнаружили пропажу личных вещей, одежды, транспорта — незамедлительно сообщайте в полицию», — подчеркнули в ГУ ФСИН.

Напомним, 1 сентября из СИЗО-1 Екатеринбурга сбежали двое заключённых, осуждённых за покушение на теракт. Они занимались поджогами военкоматов в разных городах России. Корюкова* и Черепанова* готовили к этапированию, но они сумели обмануть охрану и скрыться.

* Внесены в реестр террористов и экстремистов.