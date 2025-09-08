Ричмонд
Новосибирец выплатил алименты сыну после ареста автомобиля

Как только началась процедура оценки автомобиля для возможной продажи, мужчина нашёл и перевёл сыну миллион рублей.

Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Новосибирской области. 40-летний новосибирец полностью погасил многомесячный долг по алиментам, как только судебные приставы наложили арест на его машину.

Долгие годы мужчина уклонялся от выплат на содержание 17-летнего сына. Даже после того, как он устроился на работу и приставы начали удерживать часть зарплаты, долг практически не уменьшался.

Ситуация изменилась, когда должник приехал в отделение на своей Lada Granta. Судебные приставы оперативно арестовали автомобиль — это означало запрет на любые сделки с машиной и риск её конфискации.

Как только началась процедура оценки автомобиля для возможной продажи, мужчина нашёл и перевёл сыну миллион рублей. Родителю предстоит продолжать перечислять средства на содержание сына до его совершеннолетия.