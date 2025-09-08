Ричмонд
С экс-замминистра обороны Ивановым проведут следственные действия

Следствие запланировало новые действия с экс-замминистра обороны Ивановым.

Источник: Комсомольская правда

На неделе пройдут следственные действия с участием бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова в рамках уголовного дела о получении взяток. Об этом сообщил РИА Новости один из участников судебного процесса.

Как уточнил собеседник агентства, подробности предстоящих процессуальных действий не разглашаются. Следственные действия, которые могут включать допросы и очные ставки, проводятся следователями и дознавателями для сбора доказательной базы по уголовному делу.

Иванов является фигурантом двух уголовных дел. По делу о получении взяток вместе с ним проходят генеральный директор компании «ОлимпСитиСтрой» Александр Фомин и предприниматель Сергей Бородин, который дал показания и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

По делу о растрате Мосгорсуд 1 июля приговорил Иванова к 13 годам лишения свободы в колонии со штрафом в размере 100 миллионов рублей. Также он был лишен государственных наград.