С экс-замминистра обороны Ивановым проведут следственные действия

На неделе пройдут следственные действия с участием бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова в рамках уголовного дела о получении взяток. Об этом сообщил РИА Новости один из участников судебного процесса.
Как уточнил собеседник агентства, подробности предстоящих процессуальных действий не разглашаются. Следственные действия, которые могут включать допросы и очные ставки, проводятся следователями и дознавателями для сбора доказательной базы по уголовному делу.
Иванов является фигурантом двух уголовных дел. По делу о получении взяток вместе с ним проходят генеральный директор компании «ОлимпСитиСтрой» Александр Фомин и предприниматель Сергей Бородин, который дал показания и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
По делу о растрате Мосгорсуд 1 июля приговорил Иванова к 13 годам лишения свободы в колонии со штрафом в размере 100 миллионов рублей. Также он был лишен государственных наград.