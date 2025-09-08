Ричмонд
Над Тульской областью отражена атака БПЛА ВСУ

Три украинских БПЛА были уничтожены подразделениями ПОВ Минобороны России сегодня ночью над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

В результате атаки БПЛА ВСУ пострадавших нет.

Три украинских БПЛА были уничтожены подразделениями ПОВ Минобороны России сегодня ночью над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«В результате боевой работы минувшей ночью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили три украинских беспилотника», — написал Миляев в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, а экстренные службы региона находятся в режиме повышенной готовности.

Вечером 7 сентября в Донецке и Макеевке были отмечены взрывы. Согласно данным ТАСС, в небе над городом наблюдалась повышенная активность беспилотников. В Курской области был введен режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов, а в Запорожской области зафиксированы отключения электроэнергии.

БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
