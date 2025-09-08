Дочери погибшего работника из Тайшетского района выплатили 1,6 миллиона рублей

В Тайшетском районе дочери погибшего работника выплатили компенсацию в размере 1,6 миллиона рублей. Мужчина был стажером предприятия и выполнял работы по погрузке сырья в октябре 2024 года. Во время этого с ним и произошел несчастный случай. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной прокуратуре.
— Мужчина упал с высоты и получил травмы, несовместимые с жизнью. Причиной несчастного случая стали нарушения правил охраны труда. У погибшего остался сын и несовершеннолетняя дочь, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Прокуратура подала в суд иски о возмещении морального вреда, причиненного работодателем. Суд обязал предприятие выплатить дочери погибшего работника 1,6 миллиона рублей в качестве компенсации. Теперь ведомство проконтролирует, чтобы 1,5 миллиона рублей выплатили и сыну погибшего.