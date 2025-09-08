Дочери погибшего работника из Тайшетского района выплатили 1,6 миллиона рублей

В Тайшетском районе дочери погибшего работника выплатили компенсацию в размере 1,6 миллиона рублей. Мужчина был стажером предприятия и выполнял работы по погрузке сырья в октябре 2024 года. Во время этого с ним и произошел несчастный случай. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной прокуратуре.