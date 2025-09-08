В Башкирии состоятся торги по продаже конфискованных автомобилей

Росимущество объявило о проведении аукциона по реализации арестованных транспортных средств, изъятых у должников. Среди лотов — автомобили различных марок и годов выпуска с начальными ценами от 140 тысяч рублей.
На продажу выставлены как бюджетные модели (Lada Granta 2016 г.в. за 600 тыс. рублей), так и премиальные внедорожники (BMW X7 2020 г.в. за 10,02 млн рублей). В перечне также присутствуют: Toyota Land Cruiser 200 (2013 г. в.) за 2,78 млн рублей, Chery Tiggo 4 (2022 г. в.) за 1,3 млн рублей и Volkswagen Passat (2010 г. в.) за 660 тыс. рублей.
Прием заявок продлится до 6 октября через электронную площадку «Фабрикант».
