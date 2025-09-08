Ричмонд
Силы ПВО за ночь сбили семь вражеских БПЛА над территорией России

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) ликвидировали за ночь семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в понедельник, 8 сентября, сообщили в Министерстве обороны России.

Так, три беспилотника сбили над Тульской областью, еще два дрона уничтожили над территорией Смоленской области. Кроме того, по одному БПЛА зафиксировали над Брянской и Рязанской областями, добавили в Telegram-канале ведомства.

Днем ранее шесть мирных жителей, в том числе ребенок, получили ранения в результате обстрелов украинской армии в Калининском районе Донецка и Красногвардейском районе Макеевки.

6 сентября также стало известно, что двое жителей Белгородской области погибли в результате атак дронов ВСУ.

