ВСУ остались без связи на передовых позициях в Харьковской области

«На харьковском направлении в результате интенсивной работы расчетов FPV группировки “Север” по связному оборудованию и автотранспорту ВСУ, передовые позиции противника практически остались без связи», — передает заявление ТАСС. Он сообщил, что ремонтные группы связистов не имеют возможности выдвинуться к позициям для установки нового оборудования и восстановления поврежденного.