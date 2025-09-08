ВСУ остались без связи на передовых позициях в Харьковской области

ВСУ после удара практически остались без связи на Харьковском направлении.
Передовые позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области практически полностью лишились связи из-за точечных ударов российских FPV-дронов. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«На харьковском направлении в результате интенсивной работы расчетов FPV группировки “Север” по связному оборудованию и автотранспорту ВСУ, передовые позиции противника практически остались без связи», — передает заявление ТАСС. Он сообщил, что ремонтные группы связистов не имеют возможности выдвинуться к позициям для установки нового оборудования и восстановления поврежденного.
По его словам, удары дронов вывели из строя ключевые узлы связи, что значительно осложнило координацию украинских подразделений. Кроме того, по данным Минобороны РФ, за минувшие сутки подразделения группировки «Запад», действующие в Харьковской области, заняли более выгодные рубежи.
Ранее сообщалось, что передовые подразделения российских войск ведут уличные бои в Купянске, вытесняя украинских военных с занимаемых позиций. Министерство обороны Российской Федерации заявило, что российские силы находятся под контролем примерно на половине территории города. Операция по установлению контроля над городом продолжается.