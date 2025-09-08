За смертельное ДТП в Челябинской области отдали под суд 80-летнего водителя

Все произошло в Магнитогорске 14 июня текущего года.
По версии следствия, 80-летний мужчина, находясь в болезненном и утомленном состоянии, ухудшающем реакцию и внимание, ставящем под угрозу безопасность движения, сел за руль Renault SR.
Автомобиль следовал от СНТ «Калибровщик-3» в направлении Верхнеуральского шоссе со скоростью около 60 км/ч. На заднем сиденье были пассажирки 70 и 75 лет, не пристегнутые ремнями безопасности.
В какой-то момент водитель потерял контроль над движением транспортного средства, не применяя меры к снижению скорости и остановке, врезался в металлическое дорожное ограждение, продолжил движение без остановки и совершил наезд на шлагбаум, автомобиль опрокинулся на бок.
В результате 70-летняя женщина скончалась на месте, вторая получила телесные повреждения.
Пенсионера обвинили по части 3 статьи 264 УК РФ.