Футболистка из «Крыльев Советов» потеряла сознание на поле в игре со «Спартаком»

В воскресенье, 7 сентября, женский футбольный клуб «Крылья Советов» проводил игру в Москве против местного «Спартака» в рамках 20-го тура Winline Суперлиги. В один из моментов матча 22-летняя спортсменка Анна Пешкова получила сильный удар мячом в голову. Она быстро вернулась к игре, но вскоре потеряла сознание.
— Анна пришла в сознание и была госпитализирована каретой скорой помощи для дальнейшего обследования, — прокомментировала пресс-служба женских «Крыльев Советов».
В Самару Анна Пешкова вернулась вместе с командой. Ей предстоит пройти обследование, рассказали в клубе. А тот матч со «Спартаком» «Крылья» проиграли со счетом 3:0, один из голов в ворота самарчанок забили с пенальти.