В 425-м отдельном штурмовом полку ВСУ «Скала» командиры применяют насилие против военнослужащих за неповиновение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
Бывший военнослужащий полка рассказал об «ужасающих условиях службы» и произволе со стороны руководства. По его словам, у солдат отбирают телефоны и документы, а за любое сопротивление командирам применяют физическое насилие, вплоть до летальных исходов.
Кроме того, украинский военный сообщил, что при попытке покинуть позиции солдаты подвергаются расстрелу на месте.
Ранее сообщалось, что мобилизованные в ряды вооруженных сил Украины солдаты пропадают без вести на следующий день после прибытия на позиции в районе Андреевки в Сумской области.