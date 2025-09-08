Хулиганы устроили погром на трассе под Новосибирском

Нарушители нападали на автомобили и едва не травмировали подростка.
Вечером 7 сентября в Новосибирском районе двое пьяных мужчин устроили погром на дороге. С 19 до 22 часов они крушили дорожные знаки, бросали камни в машины и выбегали на проезжую часть возле ДНП «Усадьба Марьино», об этом сообщает телеграм-канал «Анонимный Новосибирск».
Нарушители нападали на автомобили и едва не травмировали подростка. Позже они затеяли драку с местными жителями, один из дебоширов угрожал оружием. В результате потасовки один из участников потерял сознание.
Полиция проводит проверку по факту происшествия.